Ford Mondeo 2.0 Titanium X Diesel Turnier – Testbericht

In Gedenken an Svens Mondeo beim TÜV letzte Woche mußte diese Mal unbedingt ein Mondeo her ;) Na gut, auch weil ich nach all den Spaßmobilen auch endlich mal einen klassichen Vertreter der Mittelklasse Limousinen und Kombis haben wollte. Raus aus der Spaß-Generation und rein in den vermeintlichen “Pampersbomber” – der soooo pampersmaessig gar nicht ist, wie sich später rausstellen soll.

Eine Probefahrt mit Hindernissen – wie ich hier ja schon beschrieb, brauchte es einige Anläufe, bis ich endlich im Auto sass. Vielen Dank nochmal an Herrn Pustinsak vom Autohaus Erdmann & Domke in Bielefeld, der nochmal eben fix das Auto für mich fertig gemacht hat, nachdem mich das andere Ford und Ssang Yong Haus in Bielefeld sitzen gelassen hat, aber lassen wir das…

Also der Heinz, nen Freund von meinen Eltern, der hatte ja schon immer Ford Kombis und an ihn musste ich SOFORT denken, als ich mich in den Mondeo gesetzt hab ;) Wir haben mit seiner Famile damals so einige Urlaube verbracht und von daher kenne ich mich SUPER mit Ford Kombis aus ;) Ok, auch weil ich während meiner Zeit als Kurierdienstfahrer einige tausend Kilometer mit dem Mondeo von Frau Chefin abgerissen habe. Der war mal schlicht und spärlch ausgestattet kann ich Euch sagen.

GO GO GADGETTOMOBIL!

Ich sag es gleich vorweg, der Mondeo mit Titanium X Ausstattung ist alles andere als spärlich ausgestattet. Dieses Mal haben mich die Spielereien IM Auto um einiges mehr fasziniert, als alles andere Drumrum ;) Von aussen ist er echt huebsch, aber die vielen Innenfotos kommen nicht nur durch Sturmtief Emma und den Regen, den sie anschleppt sondern v.a. weil der Mondeo soviele coole Gadgets hat :) Ok, ein sehr angenehmes Feeling innen hat er auch.

Es geht schon los, bevor ich drin bin:

Herr Pusinsak demonstriert mir erstmal KeyFree entry – auf’s Auto mit Schlüssel in der Tasche zulaufen und es geht auf. Ein bisschen ist das wie mit dem Licht im Kühlschrank – ist das licht wirklich aus wenn die Tür zu ist und ist das Auto AUCH wirklich zu, wenn man weggeht. Also demonstriert mir der Profi wenn ich 1m am Wagen stehe, geht die Tür auf – kaum entferne ich mich mehr als 3m kann er machen was er will… Die Tür bleibt zu. Nice :)

Gut, ich gehe wieder auf’s Auto zu, die Tür läßt sich öffnen und ich schwinge mich rein.

Interieur

Was gleich mal auffällt ist der Platz. Dieses Auto ist – ich will es mal so nennen: Weitläufig. Im Kofferraum könnte man auch gut ne Runde Billard spielen und auf den Rücksitzen muss sich keiner Gedanken machen, dass er nen klaustrophobischen Anfall erleidet. Da geht einiges. Von der hinteren Bank habe ich noch ein schickes Video gemacht – das muss ich noch nachreichen – aber die Konvertiererei wil noch nicht so ganz klappen ;) Der erste Eindruck jedenfall ist komfortabel aber nicht nobel. Eine interessante Konstellation hier drin, ein bißchen wie wenn sich Rolf Benz an gelsenkirchner Barock austoben würde. Stylish aber doch irgendwie bodenständig.

Witzige Anekdote am Rande – der Beifahrersitz ist achtfach verstellbar – da sind sie bei der Bestellung davon ausgegangen, dass es der Fahrersitz automatisch auch so ist – MÖÖÖP – dem ist NICHT so :D Rechts neben mir hat’s schön Knöppe und feine Wippen und hier auf meinem Stuhl Drehräder und Hebel :) Egal. Ich sitze trotzdem sehr bequem. Und das auf Anhieb! ohne viel Rumstellerei, muss man auch erstmal hinkriegen…

Super Optik jedenfalls – das Armaturenbrett kommt in einem ganz matten Kunststoff sieht fast ein bisschen nach Touren- oder Rallywagen aus. Die Mittelkonsole wirkt wie täuschend echtes Alu – ich bin mir nicht sicher ob es wirklich echt ist – von der Temperatur her eigentlich schon SO kalt kann Plastik eigentlich nicht werden dachte ich immer ;) Und die Einfassungen in Klavierlack machen einen richtig guten Eindruck saugt aber auch den Staub an wie ein Vorwerk. Einige Kanten wenn man unten in das letzte Fach reinpackt etwas zu scharf geraten.

Kein Start-Stop sondern ein FORD-Power Knopf – das hat ja schon wieder was ;) Einmal tippen fuer Zündung, länger halten zum starten. Und doch habe ich das Auto zum Absturz gekriegt, dass es 4 Versuche brauchte bis überhaupt IRGENDWAS wieder ging. Ich bin halt der perfekte Betatester ;) und NEIN, alle Fenster schliessen hat nichts gebracht ;)

Cool ist der automatische Abstandhalter und Tempomat – man stellt den Abstand ein und das Tempo. Zieht vor einem einer raus wird das Auto auf den passenden Abstand langsamer, ist die Bahn wieder frei, beschleunigt er wieder hoch. Hat bei dem Regen und der vollen Automat weder Sinn gemacht noch funktioniert. Die Erklärungen durch meinen freundlichen Einweiser klangen alle sehr einleuchtend, aber ich frage mich aber vor allem, wie das bei ner Autobahnfahrt im 6. Schaltgetriebe Gang bei 180 geht. Runterschalten muss man ja schliesslich sowieso, wenn einer mit 100 vor einem raus zieht.

Hat da jemand Erfahrungen?

Regensensor und Lichtsensor

Grade bei Sturmtief Emma genau das Richtige. Gut, dass ich kein A320 bin…

Der Regensensor geht entweder immer zu langsam oder zu schnell. Bei kleinen Gischttröpfchen geht er furchtbar schnell zur Sache, obwohl sie kaum stören bei Riesentropfen, die echt die Sicht nehmen aber vereinzelter kommen, wird er langsam – da muss nochmal ne Feinjustierung her glaube ich.

Lenkung und Schaltung

Einlenken läßt er sich prima. Schön direkt und präzise aber ohne einen mächtig hin und herzuschmeissen. Auch das 6-Gang Getriebe schlotzt die Gänge fast wie von selbst durch die Kulisse. Das ist schon sehr entspannend. Zur Fahrstabilität: einmal den Detmolderstrassenbahnschienenhochheiztest (Ihr wisst Bescheid – die Strasse unter Denkmalschutz) – gemacht und den hat er locker bestanden. Hier wurde an Komfort gedacht und ein Tacken Sportlichkeit reingebracht. Wird nur nen bisschen laut zwischendurch, noch nicht unangenehm aber spürbar.

Die bereits erwähnten Sitze bieten guten Seitenhalt und sind sehr bequem. Auf Dauer vielleicht etwas zu straff und eigentlich wundersam sportlich für ein mMn nicht sooo sportliches Auto. In der Mitte kurz unter den Schulterblättern ist ein Hubbel der für meinen Geschmack etwas zu dolle ist. Kann an meinem vermurksten Rcken liegen, aber der nervte nach ner Stunde schon. Keine Ahnung, ob der bei der elektrisch verstellbaren Variante auch da – bzw. wegverstellbar geweswen wäre. Allerdings sind meine Volvo-Sitze auch SO ausgelutscht und ausgesessen, dass mir hier in relativ neuen Sesseln der Hintern schon von meinem Portemonnaie wehtut wenn ich es nicht aus der Hosentasche nehme. Das merke ich in meinem Sofa schon gar nicht mehr ;)

Unübersichtlichkeit

Die A-Säule macht sich mächtig breit und nach hinten sieht man auch nicht sooo viel – alleine schon durch die getönten Scheiben. Ich fühl mich einfach nicht so sicher, weil ich nie weiss ob einer neben oder hintermir ist, da mit meinen gewohnten Routineblicken nichts zu erkennen ist. Wenn man zum Beispiel links abbiegen will und nach rechts absichern will dann hampelt man schon ziemlich vor und zurück um alles überblicken zu können. Vielleicht sass ich auch zu hoch. Ich liefer hierfür auch noch nen Video nach…

Motor

Der Diesel ist weder so laufruhig und kultiviert wie beim A5 noch so sportlich brüllend wie beim C30 aber er marschiert ganz gut. Hinterher war ich doch über die Leistungsdaten überrascht. Vom Gefühl her war ich von einem etwas schwachbrüstigem Motor mit 160PS ausgegangen und es stellte sich heraus, dass der Motor tatsächlich nur 140 PS hat. Dafür ging er wirklich ordentlich.

Die Fahrleistungen sind guter Durchschnitt – nichts herausragendes, aber sehr ordentlich für ein eher vernünftiges Auto in dieser Klasse und zum entspannten Reisen genau das Richtige.

Cheffe und iPod

Ich weiss gar nicht – hat nen iPod Bluetooth? Da ich son Sony Ericsson Walkman Handy mit mir rumschleppe brauche ich ja keinen extra MP3-Player. Ok, den brauche ich vor allem deshalb nicht, weil ich kaum noch Musik höre, aber sei’s drum. Also WENN so’n iPod mit Bluetooth läuft, dann läuft er auch im Mondeo, denn noch nie und ich bein echt nen Geek – noch NIE war es so einfach und noch NIE hab ich mich an ner roten Ampel so genötigt gefühlt mal eben mein Handy in die Freispreche einzuloggen. Und das ging super easy und intuitiv. Ganz im Ernst:

Bei allen anderen AUto bis jetzt wäre ich noch nicht mal auf die Idee gekommen es zu versuchen und hier wurde es mir förmlich auf dem Silbertablett überreicht. Und die Touchscreenbedienung macht es einem echt leicht.

TOP!

Noch mehr Gadgets

und weitere Funktionen hab ich in der Gallery festgehalten. Und wenn hier einer von Euch des Anfahrens am Berg nich mächtig sein sollte – sogar DAFÜR gibt es ne extra Einstellung :) Und die erkennt den Berg sogar von selbst (auch wenn es nur so ein Erdbetankungsabdeckungshubbel an ner Tankstelle ist *g* – bißchen überempfindlich der Neigungssensor).

Anyway – wenn ich die Kiste mal für einen Sammeltransport zu einem Barcamp bekommen würde – ich würde sie nehmen. Alleine schon weil en Horde detailsensibler Blogger bestimmt noch Funktionen in diesem Auto entdecken würden, auf die ich noch gar nciht gekommen bin ;) Das ist kein Mondeo – das ist ein MacGyvermobil!

Familientauglichkeit

ACH! Das hab ich ja komplett vergessen: Das ist das erste Auto, das Kindersitze schon eingebaut hat! Und ich dachte erst schon – was sind das für merkwürdige Hubbel? und warum ist da so eine Kante in der Rückbank – SEHR strange. Nach einiger Bastelei (auch hier liefere ich das Video noch nach ;) ) war dann klar – die komischen verschiebbaren Sitzflächen sind integrierte Kindersitze. Warum trotzdem noch son Styroporkiddiesessel hinten rumflog weiss ich allerdings auch nicht. Ob den da jemand von der Fahrt vorher vergessen hat? Tonis war es jedenfalls nicht – der war an dem Wochenende beim Vadder.

Jedenfalls ist die familybility bei integrierten Kindersitzen sowas von über jeden Zweifel erhaben ;)

Ich mochte den Mondeo jedenfalls leiden ;) Und Sven würde ihn auch mögen und Onkel Heinz sowieso – wenn er den nicht sogar vielleicht schon hat. Wahrscheinlich der letzte Firmenwagen vor der wohlverdienten Rente. So wie Vaddern ihm sein Astra – der is auch nagelneu und den werde ich mir demnächst auch mal vornehmen. Da muss ich mir wenigstens keine Sorgen machen, dass ihn plötzlich jemand anderes fährt, obwohl ich nen festen Termin habe…

In der von mir gefahren Ausstattung kostet er rund 35.000 EUR, wer es genau wissen will kann die Ausstattungsmerkmale bei mir ermailen und die weiteren Daten gibt es wie immer bei Herrn Ford persönlch.

Ford Mondeo 2.0 Diesel

