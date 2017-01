Den Bielefelder Jahnplatz nochmal mit Astoria Kino sehen: Augmented Reality

Ein bißchen dauert’s es noch, bis hier das passende iPhone im Haus ist. Dann würde ich gerne mal mit Augmented Reality, iTacitus und alten Ansichten von Bielefeld rumspielen.

Alleine schon, um mal an die tolle Kino-Landschaft zu erinnern, die wir damals hier hatten. Kann sich noch jemand erinnern? Achtung – eigentlich wollte ich über Augmented Reality schreiben, aber irgendwie bin ich grade in meiner Bielefelder Kinogänger- und Filmkucker-Geschichte hängen geblieben. Ach so und sorry für die ganzen Amazonlinks – wie es dazu kam, steht hier.

Das erste Astoria:

Als Thalia 1 noch Phoenix hiess und in dem “Ulla Popken” Klamottenladen an der Ecke drin war? Dort wo heute Thalia 1 drin ist, war früher das Astoria. In meiner Erinnerung so ziemlich das prächtigste Kino. Hier hatte ich auch meine erste Kinoerfahrung: Walt Disneys Pinocchio Ich glaube, ich habe mit 3 oder 4 Jahren, als der Vorfilm vorbei war und es RICHTIG dunkel wurde genau 10 Minuten ausgehalten, dann wollte ich raus ;) Super Start in eine große Cineasten-Karriere. Es folgten aber alle relevanten Disney Größen hier: Aristocats , Cap und Capper , Robin Hood , Bambi und natürlich Das Dschungelbuch .

Später dann wurde Disney durch Spielberg ersetzt: E.T. , Zurück in die Zukunft , Jurassic Park

1951 gebaut und 1986 abgerissen, weil es wohl Probleme mit der Bausubstanz gab.

Überhaupt hatten die Kinos um einiges mehr Style und viel mehr von Theatern. Cinemaxx ist eher amerikanisches Plastikflair (und trotzdem freue ich mich immer wieder, unten in das Foyer mit seinem Magenta-Meer reinzukommen). Oh und es ist 1999 gebaut worden (Anm.: wie in den Kommentaren zu lesen ist, habe ich mich da vertan. Eröffnung des Cinemaxx in Bielefeld war 1998) – Hallo Herr Flebbe! Wie wäre es denn mal mit Jubiläum? Ich habe am Eröffnungstag “23 – Nichts ist so wie es scheint ” dort gesehen. Und kann mich noch an Zeiten erinnern, wo wir 3-4 Mal die Woche da waren.

Das Cinestar hat eher was von einem Supermarkt, damit werde ich in diesem Leben glaube ich nicht mehr warm. Zweierkuschelsitze hin oder her. Hier kann ich mich nicht mehr an die 3-4 Filme erinnern, die ich hier gesehen habe.

Ok, das Atrium (wo heute Gerry Weber und das New World drin stecken) hatte auch eher den Charme eines typisch ostwestfälischen Ordnungsamtes aber dafür habe ich an dieses Kino echt am meisten Erinnerungen.

* In der Godzilla Midnight Preview bin ich nach 14 Stunden Kurierdienstschicht stumpf eingeschlafen

* Bei Arachnophobia haben wir vorher in der Spielzeugabteilung von Karstadt gekaufte, kleine Gummispinnen vom Balkon geschmissen und eine dieser riesigen, pelzigen Biester abgeseilt. Seitdem weiß ich in etwa etwas mit dem Begriff Massenpanik anzufangen.

* “Ghost – Nachricht von Sam ” war für viele Zoten, Sprüche kloppen und eine Menge heulende Damen wie lange nicht mehr gut

* Ach ja und bei Der Soldat James Ryan habe ich mich fürchterlich aufgeregt.

Daran erinnere ich mich auch noch. 1955 bis 1999

Hidden Champion der Bielefeld Kinos war das Capitol, wo heute glaube ich Zara drinsteckt. Der Eingang wirkte winzig, mickrig klein, dabei war das Capitol das 2. größte Kino nach dem großen Skala-Saal. Und hatte wirklich Flair. Die tiefrotesten Samtsitze, in die man gefühlte 30cm tief eingesunken ist und herrlichen Stuck an der Decke.

* Ghostbusters legte hier den Grundstein zum lange gehegten Wunsch, Parapsychologe zu werden ;)

* Gefolgt vom Kampfpilotenberufstraumerzeuger Top Gun . Der Augenarzt hat’s dann versaut. Hmpf. Aber für’s Fliegen sind jetzt ja Olli und Frank da :-)

* Hier wurde Independence Day noch in der ersten Reihe gekuckt.

Logen gab es zwar in allen Kinos, aber nummerierte Plätze nicht. Also mußten wir nach ganz vorne und das war ECHT ein Erlebnis. In solchen Filmen mit viel zu kucken kann ich das nur jedem empfehlen. Lieber 1-3 Reihe als ganz hinten. Bei ID4 war es echt so, daß ich manchmal den Kopp von ganz links bis ganz rechts rüber drehen mußte, um wirklich alles zu sehen. Monumental.

* Das Erlebnis habe ich dann in Titanic nochmal wiederholt und ja, ich mag den Film besonders die ersten 2/3. Und ja, mit gebührender emotionaler Reife trage ich heute auch Wassermelonen ;)

Gloria und Gloriette – die kleinen, feinen schräg gegenüber vom Atrium. Heute Schuhläden und T-Punkt drin? Ich bin mir nicht mehr sicher.

* Aus Harry & Sally bin ich hier damals rausgegangen. Jaja, Banause ich weiß. Denke ich heute auch. Aber damals? HALLO? Wir waren Vierzehn und wollten keine gefaketen Orgamsen bei Kaffee und Kuchen, sondern Lethal Weapon 2 sehen der war aber ausverkauft. Und Meg Ryan war nichtmal nackt. Oder hab ich das verpasst? Ich glaube ich hab Harry and Sally danach nie wieder gekuckt.

* Ach und an das 3. Mal Galaxy Quest kucken kann ich mich hier erinnern.

* Ähm und an 4. Mal Matrix (den habe ich so oft gekuckt, damit ich mich erfolgreich von Teil 2 und 3 fernhalten kann) und 5. Mal Blade und Starship Troopers – irgendwie waren Gloria und Gloriette glaube ich günstiger als die anderen :)

Movie – An das kleine Programmkino, in dem heute wieder ein Movie (nur eben zum Tanzen) steckt, habe ich keine Erinnerung mehr dran. Ausser, daß auch ne Theke hinten drin war, es mir immer mehr wie ein Videovorführsaal vorkam und die Leinwand gefühlt kaum mit Vadderns Super8 Equipment für die alten Urlaubsfilme konkurrieren konnte.

Skala am Jahnplatz ist noch als Kino zu erkennen. War für mich immer vergleichbar mit Cinestar. Ich mochte es nie. Mußte aber oft rein, weil die Blockbuster da gestartet sind. 1954-1998

Club intim war nebendran. Bielefelds Pornokino (Gibt’s DAS eigentlich noch? Direkt neben der Fischbude *g*) Das war dann irgendwann auch Scala 3 oder 4. Wild Things habe ich da drin gesehen und war schwer genervt von den nicht ausschaltbaren Latüchten auf den Tischen, bis ich aus der auf unserem Tisch die Birne rausgeschraubt hatte.

Das heftige ist, dass selbst das neue Astoria Minimultiplex am Klosterplatz nur von 1991 bis 2008 überlebt hat. Das war schon eine klasse Mischung aus Kinofeeling und modern. Zum Schluß liefen v.a. OmU und Programmkinofilme hier. Die letzen Filme, an die ich mich hier erinnern kann waren

* Control (Special Edition, 2 DVDs)

– die Reminiszenz an Joy Division und

* Unser täglich Brot

Die größte Errungenschaft in den neuen Kinos sind für mich die oben erwähnten durchnummerierten Plätze. Die machen den Kinobesuch doch um einiges entspannter. Ok. Dafür aber auch unkommunikativer, wenn man sich nicht die Wartezeit mit so altmodischen Dingen wie “unterhalten” vertreiben muss ;)

Dafür gibt es keine Aschenbecher mehr. In Bielefeld war ausser dem o.g. Club Intim eh keins ein Raucherkino. Da erinner ich mich noch an das Central Kino in Spenge. Dort durfte noch lange, lange geraucht werden. Scream hatte ich da gesehen und hinterher auf dem nebeligen Parkplatz, wir waren grade eingestiegen, hält einer neben uns. Mit Scream Maske auf. Und tut was? Genau. Schreit. WIE AM SPIEß. Ich bin echt nicht schreckhaft. Und gähne jeden Horrorfilm durch (bis auf die Japanischen Versionen von The Ring und Ju-on: The Grudge ). Aber in der Nacht, auf diesem Spenger Parkplatz ist in meinem zarten Seelchen etwas zerbrochen. Lustig war’s trotzdem und jetzt hol ich meine USB-Kettensäge und zerlege irgendwas…

Hat jemand noch alte Photo von den guten alten Filmhäusern? Google findet nicht so wirklich was. Jemand von den Blogboys vielleicht?