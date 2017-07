Video vom sylvestrigen Wanderreiten Abenteuer

Endlich sind die ersten Videos vom Wanderreiten Ausflug über Sylvester fertig bei Red Horse Trails fertig. Willkommen zum interaktiven Internet-Diaabend :-)

Die Bildqualität ist teilweise etwas gewöhnungsbedürftig, weil es 1. kalt, 2. nass und 3. verdammt wackelig auf dem Pferd war :) Dafür waren die 2 Ausritte à 6 und à 7 1/2 Stunden auch echte Erlebnisse, von denen ich mindestens Q1 und Q2 in 2010 zehren kann :)

Wenn ich in dem folgenden Video, je weiter es nach hinten raus gehtm immer mehr japse, dann liegt das da dran, daß es echt anstrengend is so lange zu reiten ;) Vor allem, wenn man vorher nie länger als ne Stunde auf dem Pferd gesessen hat. Kann ich aber nur jedem wärmstens empfehlen! Das ist echt ein Abenteuer. Von der Natur her absolut sehenswert, vom Erleben der eigenen Grenzen auch und vor allem was das Vertrauen in und die Zusammenarbeit mit dem Pferd angeht.

Dazu kommt natürlich noch Helmut Vogelsberger als erfahrener Rittführer, der mich innerhalb von wenigen Stunden mit dem Wanderreitvirus infiziert hat. (Und ganz nebenbei eine Geschichte nach der anderen über das Terrain in, in dem wir uns bewegt haben zum Besten geben konnte).

Schaut einfach selber (ach ja. Das ist durchaus höher und steiler, als man es im Video sehen kann *g*):