Auto Blogger Award 2014 – And the winners aaaaare:

Auch wenn ich das Thema Auto zu Gunsten von Ernährung, Nachhaltigkeit und Paleo Lifestyle in den letzten Monaten bewusst sehr in den Hintergrund gerückt habe, ist der Auto Blogger Award immer noch ein Highlight für mich.

Dieses Jahr habe ich mich dabei ertappt ganz anders zu bewerten, da ich im Gegensatz zu vorherigen Awards kaum eines der Autos gefahren bin. Vorher war es ungefähr ein Drittel bis die Hälfte an Fahrzeugen.

Ich habe also viel mehr aus dem Bauch raus, nach Design und Geschmack und Innovation gevoted als nach er-Fahr-ung, Technik und Fahrverhalten.

Without further ado: Die deutschsprachigen Autoblogger haben gewählt and the winners of Blogger Auto Award 2014 aaaare here