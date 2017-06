Mein Name ist Alex Kahl und:

Das Leben ist mein Ponyhof.

Deswegen: DLimP

Ich schreibe hier über Autos, Mobilität der Vergangenheit - also Pferde ;) und was uns in Zukunft bewegen wird, das Leben, Paleo-Lifestyle, meine eigene Idee von greenimalism-Lifestyle und was ich so interessantes im richtigen und im Web-Leben finde.

Ich beiße nicht ;) Kommentiert einfach direkt unter den Artikeln. Wer sich weniger öffentlich äußern mag, schreibt mir einfach über die Kontaktseite eine Mail.

Oder

Twittert mich an