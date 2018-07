34/100 – Next Podcast :) und Minimalisieren

Die Freundin hatte heute kreativen Donnerstag und hat Monatswandkalender gemalt.

Hab.

Ich.

Schlecht.

Geschlafen.

Die Bohnen gestern vom Abendessen haben ihren Tribut aber SOWAS von gezollt. Das Rezept ist leider kein Keeper

Minimalisierung

Der Kleiderschrank muss noch übersichtlicher werden. Wir haben schon von 3 Paxe auf 2 reduziert. Maximal einer darf es noch sein. Warum genau erkläre ich später. Ich gehe da jetzt nicht ganz so ran wie Marie Kondo, aber beginne so gewisse Artefakte, an die ich die Erinnerung bewahren möchte, zu fotografieren. Los geht’s mit 2 T-Shirts von meinem Silicon Valley Trip 2011 – eines aus Stanford und eins direkt aus dem Apple Werkshop Infinity Loop. Inspiration kommt vom ben_ :)

Auswärtstermin

MITTAG

Cobb Salad

Telkos

Produktiv sein! Newsletter schreiben und Workshops planen.

Der nächste Podcast ist online! comspace Podcast – Folge 1 mit Hanna von Talee.de zu Intrapreneurship

Noch ein Auswärtstermin

ABEND

Heut.

Früher.

ins.

Bett.



Darum ist dieser Eintrag auch schon vor dem Abendessen fertig.

Abendessen: Rührei mit Speck und Hähnchen für die Salate morgen braten

Noch einen Beitrag für morgen vorschreiben. Dann fertig.

Heute nochmal nicht trainiert (nach 3 Tagen vermisse ich es schont. Aber ich war gestern und heute tatsächlich zu müde für körperliche Anstrenung.) und auch nur ganz kurz Gitarre geübt. Dafür etwas Ukulele geschrammelt.

n8i

