38/100 fast vergessen zu bloggen

Japs! I’m on a Aufräum- und Ausmist-Spree! Nach 2 fertigen Artikeln und einem fast fertigen Meetup für Ende August (digitale Landwirte hier am Start?) habe ich noch weiter Kleinkram ausgemistet und darüber glatt die Zeit vergessen. Nun isset fast halb zwälf, um 6 is die Nacht wieder zu Ende und ich wollte Euch doch noch wissen lassen, was sonst noch so los war:

Mikro-Elternzeit – Papa Tochter Tag.

Ich glaube Tochters Highlight war die Autowaschanlage

Übrigens! Ich kann nicht oft genug betonen, wie unsinng auf den ersten und großartig auf den zweiten Blick eine Rundumkamerasicht bei einem Auto ist. Das fällt einem immer erst in den Situationen auf, wo sie einem 1-2 Minuten Lebenszeit schenken, weil man nicht aus der Beifahtertür gucken muss :)

Oder vielleicht auch der tiefer gelegte Einkaufswagen im Getränkemarkt

Kerkerker is die stark!

Mit diesem Buch fing für mich übrigens 1996 alles an:

Heute ging es dann mit ungefähr einem Zentner anderem Papiers als Spende weg

Mittags Cobb-Salad

Abends Pfeffer-Pute mit Ruccola-Tomaten-Salat

Und Himbeer-Limetten-Eis

Posted by Alex Schreibe hier auf dLimP seit über 10 Jahren privat vor mich hin :) Mit Autos hatte das hier auch mal zu tun. Das findest Du heute hier fokussiert auf Familienautos. digital-dictators.de klingt martialisch ist aber schon seit 1998 ein kleiner Freundeskreis von Gamern gewesen. Nichtsdestotrotz ist mir bewusst, wie traurig sich dieser mal witzig gemeinte Name mittlerweile bewahrheitet hat. Wenn dich mein berufliches Zeug als Berater interessiert, schau doch mal auf LXKHL.com vorbei