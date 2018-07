Heute war wieder soviel los, dass ich diesen Eintrag erst am 44. Tag geschrieben kriege. Habe bis 0.00 am Hochzeitsvideo geschnitten und es wird, es wird.

42. Hach. Ich konnte die Nummer 42 gar nicht zelebrieren, weil ich sie für eine zweite 41 gehalten habe. Schade. Aber irgendwie auch Adamsesque.

MORGEN

Mikroelternzeit mit Mama-Arbeitstag

MINIMALISMUS

Riesenklopper von Stehpult verkauft und massiv Platz im Vorraum gewonnen. Dafür eine Ablagefläche heute beim Grillen verloren. Mal sehen wie wir das heute machen.

Mein altes, löchriges CBGB T-Shirt weggetan. Ich werde es in etwa genauso schmerzlich vermissen, wie ich mein ebenso löchriges Bad Religion T-Shirt vermisse, das ich vor gut 20 Jahren weggeschmissen habe.

Lied gedichtet und das ging so:

WIr fahren zu Opa

Dann gehn wir zum Brunnen

Dann holn wir die Mama

Und dann gehts nach Haus.

Dann gings aber noch gar nicht nach Haus. Dann wollte Freundin unbedingt ncoh zu IKEA. Bemerkenswerterweise ist Ikea auch an Samstagen mit fast 40 Grad überfüllt. Bei diesem Wetter Billy Regale aufbauen ist doch ein Job für jemanden, der Vadder und Mudder erschlagen hat!

Tochter wollte unbedingt ein Knastbett probeliegen. Naja, man will eben immer das, was man nicht kriegen kann :)

ABEND

STEAK! Und was für eins. Eines der besten Steaks, die mir je gelungen sind. Lag auch an mehr Geduld – ich sprach ja hier mit Felix über Ungeduld – und daran, dass ich den Backofen nicht so aufreissen wollte. Also haben die beiden nach dem scharf anbraten gut 10 Minuten pro 1cm Dicle – also 40 Minuten bei knapp unter 100 Grad im Ofen gezogen.

