Ich hab mir sagen lassen, dass eine Hochzeit am Montag wohl eher ungewöhnlich ist. Naja, die beiden wollten eben gerne ins Museum zur Trauung und da sind die Termine wohl nur montags. Kameraakkus sind voll, Speicherkarten sind leer. Shotlist erstellt, Rede geschrieben, Geschenk liegt bereit. Kann losgehen.

Bemerkenswert war: Hatte mich spaßeshalber gestern vorm Schlafengehen und heute morgen direkt nach dem Aufstehen gewogen.

Gewichtsunterschied: EIN KILO!

Krass, was so ein Körper alles ausschwitzt, verbrennt und sonst wie loswird im Schlaf.

MITTAG

Hochsicherheitsgrillen mit 2 Eimern Wasser in greifbarer Nähe und in weitestmöglichem Abstand zu Bäumen und Wiese.

Lifehack:

Wenn kein Grillanzünder am Start ist, einfach ne Handvoll Heu. Riecht auch viel besser.

Der Vorteil der Hitze:

Keine Mücken.

Das war’s aber auch schon. Es ist heftig zu sehen, was der Klimawandel jetzt schon für einen Preis fordert. Eine eigentlich gesunde Birke ist so ausgetrocknet, dass sie bei den Gewitterböen in der Mitte (also auf etwa 5 Metern) abgeknickt ist, wie ein Streichholz.

An den Teichen kommen erste dicke Äste runter





Und Speaking of Teiche – wir haben hier nen kleinen Aralteich:

Der große ist aber noch halbwegs voll und die kanadischen Gänse zufrieden.

ABEND

abends gabs dann Ananaseis mit Kokosnuss. Und Ernüchterung, das beides nicht mit dem Kindermesser zerlegbar war. s.o.

Posted by Alex Schreibe hier auf dLimP seit über 10 Jahren privat vor mich hin :) Mit Autos hatte das hier auch mal zu tun. Das findest Du heute hier fokussiert auf Familienautos. digital-dictators.de klingt martialisch ist aber schon seit 1998 ein kleiner Freundeskreis von Gamern gewesen. Nichtsdestotrotz ist mir bewusst, wie traurig sich dieser mal witzig gemeinte Name mittlerweile bewahrheitet hat. Wenn dich mein berufliches Zeug als Berater interessiert, schau doch mal auf LXKHL.com vorbei