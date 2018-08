54/100 I’m drowning! I’m Elfo!

Heute morgen hat es GEREGNET!!111ELF





‪„Tja, das war’s dann wohl mal wieder mit dem Sommer, wa? Immer wieder dieser Regen“

Leider immer noch nicht genug.

Und bei Bochum gab es einen krassen Böschungbrand an einer Bahnlinie, der wohl durch Funkenflug ausgelöst wurde. Von einem Zug auf den Schinen.

Na danke.

Genau das, was man hören möchte, wenn man in nem 300 Jahre alten Haus, ine einem verdörrten Wald, 200m von der Bahnlinie entfernt wohnt.

Ich bin ja ein Sitzriese

Darum habe ich heute morgen auch noch vorm Frühstück die Beine meines Küchenhockers um 9cm abgesägt. Jetzt kann ich gerade aufgerichtet am Tisch sitzen und muss nicht immer Angst haben alles mit meinem Essen vollzukleckern, das sonst einen VIEL zu langen Weg von Teller über Gabel zu Mund hat.

Lifechack à la Steve Jobs:

Lasagne von gestern

Ja ich habe das Gluten gemerkt. In Form von derbe geschwollenen Fingern und einem leichten Kater heute morgen.

Au Mann. Eine aktuelle Klimawandel Studie sagt voraus, dass es (noch) ernster aussehen könnte, als gedacht. Meeresspiegel-Anstiege um BIS ZU 60 Metern.



Aber VW kommt mit Elektro- und Hybridautos nicht hinterher, weil die Diesel die Prüfstände blockieren

MINIMALISMUS

Apple Watch verkauft

Papierzeug aus dem Büro geschmissen.

und hey: Braucht noch jemand eine russische Prepaid-Karte?

ABEND

Blumi-Goreng – Blumenkohl mit Ingwer-Schweinefilet

seeeehr lecker!

Kerkerker – auf Disentchantment am 17. August freue ich mich ja wirklich mal wieder TV-mäßig :)

Und jetzt gehe ich nochmal eben raus und versuche die Sterne zu fotografieren.

