63/100 – 50 Shades of Green

In unserem Plantschbecken wohnt eine Kröte mit Kaulquappen.

Gestatten: Ich bin der Meta-Troll. Zumindest habe ich mich selber so unter diesem Bild zu schwedischen Steinmännchen wieder gefunden. Weil: Steinmännchen bauen ist auch eine Form von Trollerei.

Voller Tach.

Schreiben. Telefonieren. Workshop planen. Telko. Schreiben. Telefonieren. Videodreh vorbereiten. Meetup planen. Telefonieren. Essen machen. Tag rum. Telefonieren.

Wenigstens noch etwas Zeit zum Gitarre spielen.

Morgen geht’s weiter.

Und das Macbook muss zurückgeschickt und die beiden alten Macbooks verkauft werden.

AH. Speaking of Macbooks: Das Soundproblem besteht beim Ersatzgerät auch. Der Fehler beim Login ist noch nicht aufgetreten, aber irgendetwas im coreaudiod Prozess entwickelt ungefähr das 5-10 an CPU-Last was normal sein dürfte. Hoffe, das es sich dabei um ein fixbares Softwareproblem handelt. Ist ja eh bald Mojave-Time.

Dann gibt es nochmal nen Clean-Install.

Posted by Alex Schreibe hier auf dLimP seit über 10 Jahren privat vor mich hin :) Mit Autos hatte das hier auch mal zu tun. Das findest Du heute hier fokussiert auf Familienautos. digital-dictators.de klingt martialisch ist aber schon seit 1998 ein kleiner Freundeskreis von Gamern gewesen. Nichtsdestotrotz ist mir bewusst, wie traurig sich dieser mal witzig gemeinte Name mittlerweile bewahrheitet hat. Wenn dich mein berufliches Zeug als Berater interessiert, schau doch mal auf LXKHL.com vorbei