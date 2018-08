67 & 68/100 Kindergartenkind

Holy shit die letzten Tage waren Defcon 1 mit Vorbereitung auf den ersten Kindergartentag heute. Daher vergaß ich gestern auch das Bloggen.

Heute ging es dann ganz vorsichtig und easy mit der Mama für eine Stunde in den KiGa. Morgen wieder. Dabei wollte sie SO gern noch länger bleiben. Aber hey: Sie weiß auch noch nicht, dass das für die nächsten 4 Jahre ihr Hauptberuf sein wird :) Und dass so nach und nach die Tage, die komplett mit Mama oder Papa verbracht wurden so langsam weniger werden.

Und ker was bin ich froh, dass ich mir die letzten zwei Jahre soviel Zeit frei schaufeln konnte. In normalen Wochen war ich quasi 6 Tage die WOche zu Hause. Klar habe ich gearbeitet. Aber ich habe auch in jeder individuellst eingelegten Pause Zeit mit Tochter verbringen können. Dafür bin ich sehr SEHR dankbar. auch wenn mein aufgestückelter Arbeitstag manches mal zu Frustration bei mir und damit zu Streit mit der Freundin geführt hat. Da beneidete ich ganz manchmal die 9to5 Fraktion ein klitzekleines bißchen. Aber auch nur kurz :)

In wenigen Monaten werde ich mich in diese Zeit zurück wünschen. Das weiß ich jetzt schon.

Bin gespannt, wie sie sich morgen so macht. Heute war sie schon schwer begeistert und mit anderen Kindern am Spielen – was nicht so ganz typisch ist :)

